Валерий Карпин уверен, что «Ростов» мог забить больше голов в матче с «Оренбургом»

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Карпин считает, что футбольный клуб «Ростов» имел возможность забить больше голов в матче 18 сентября. Игра проходила с командой из Оренбурга на стадионе «Ростов Арена».— Много что понравилось. Не понравились первые минуты матча, неправильно играли без мяча. Эпизод с пенальти? Я не видел вообще. Реализация пока не на высшем уровне, но могли и должны были больше забивать, — цитирует Карпина «Матч ТВ».В итоге южная команда одержала победу над ФК «Оренбург» со счетом 3:1. «Ростов» набрал девять очков и обеспечил себе участие в плей-офф. Также клуб занял второе место в турнирной таблице группы B.