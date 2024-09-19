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Валерий Карпин уверен, что «Ростов» мог забить больше голов в матче с «Оренбургом»

Валерий Карпин уверен, что «Ростов» мог забить больше голов в матче с «Оренбургом»
Карпин считает, что футбольный клуб «Ростов» имел возможность забить больше голов в матче 18 сентября. Игра проходила с командой из Оренбурга на стадионе «Ростов Арена».

— Много что понравилось. Не понравились первые минуты матча, неправильно играли без мяча. Эпизод с пенальти? Я не видел вообще. Реализация пока не на высшем уровне, но могли и должны были больше забивать, — цитирует Карпина «Матч ТВ».

В итоге южная команда одержала победу над ФК «Оренбург» со счетом 3:1. «Ростов» набрал девять очков и обеспечил себе участие в плей-офф. Также клуб занял второе место в турнирной таблице группы B.
Фото: соцсети
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