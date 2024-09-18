ФК «Ростов» обыграл «Оренбург» в матче Кубка России

Фото: ФК «Ростов»

Футбольный клуб «Ростов» одержал победу над «Оренбургом» в рамках четвертого тура группового этапа Кубка России. Матч состоялся 18 сентября на стадионе «Ростов Арена».Счет был открыт на 13-й минуте, когда Джимми Марин реализовал пенальти в ворота «Ростова». Однако уже на 35-й минуте «желто-синие» смогли отыграться благодаря голу Егора Голенкова. Во втором тайме «Ростов» вышел вперед. На 62-й минуте Алексей Сутормин забил мяч в ворота гостей, а на 86-й минуте Роналдо оформил уже третий гол в ворота «Оренбурга».Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу донского клуба.С девятью очками «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице группы B. Однако по результатам личных встреч он уступает «Локомотиву».