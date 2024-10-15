Дарья Карпина разместила фото с мужем в свой день рождения

Фото: СоцСети

Дарья Карпина поделилась фото со своего дня рождения. Снимки жена известного тренера опубликовала 11 октября в соцсетях.День рождения состоялся 2 октября, однако фото появились только сейчас. В этот день певице исполнилось 36 лет. Праздник Дарья отмечала в кругу семьи и самых близких друзей. На фото супруги нежно обнимают друг друга и целуют. Муж подарил Дарье букет.- Леди в смокинге – огонь, - комментируют пользователи образ певицы в белом смокинге.Дарья родилась в городе Нарве (Эстония) и с детства занималась вокалом. В 15 лет с подругой создала группу «Би-Фри», которая гастролировала по России и Эстонии. Затем певица ушла в сольную карьеру, а после второго брака с тренером ФК «Ростов» Валерием Карпиным в 2017 году у пары появились две дочери — Дарья и Александра.