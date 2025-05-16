Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Певица Mona и блогер Эльдар Джарахов разбили две машины для видео

Певица Mona и блогер Эльдар Джарахов разбили две машины для видео
Блогер Эльдар Джарахов и ростовская певица Mona (Дарья Кустовская) разбили два автомобиля ради видео для своего нового клипа. Об этом они рассказали в соцсетях.

Молодые люди выпустили совместную песню «Звони, когда захочешь», премьера которой запланирована на 16 мая. Чтобы анонсировать трек, артисты сняли короткий ролик.

- Мы разбили вдребезги две машины, привезли их в ангар, насыпали земли, позвали команду из огромного количества человек, арендовали кучу оборудования и весь день снимали, — сообщил Эльдар Джарахов.

В мини-клипе на фоне видны разбитые автомобили. Дарья призналась, что, несмотря на сложность съемок, ей понравилось.

Дарья Кустовская родилась в Ростове-на-Дону в семье радиоведущей и диджея. В 18 лет она участвовала в шведском шоу Idol Sverige, где приобрела ценный музыкальный опыт и выучила шведский язык всего за месяц.

Певица выбрала псевдоним MONA в честь своей подруги из Таиланда. Среди ее хитов – «Есенин», записанный вместе с NAVAI, «Город дорог» с MACAN, «Прощание» с «Три дня дождя» и «Иордан».
Фото: соцсети Эльдара Джарахова
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.