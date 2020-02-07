В Ростове отменили концерт певицы Наргиз



В Ростове-на-Дону и Краснодаре отменили концерты Наргиз. После скандала с Максом Фадеевым певица не может нормально выступать. Артистка отмечает, что сначала ее затравили в соцсети, а теперь мешают творческому пути.



«Ввиду событий намедни, могу смело предположить, что акт отмены мероприятий, так же, как и проплаченная травля в социальных сетях, был четко спланирован лицами, заинтересованным в моем творческом и моральном уничтожении. Другое объяснение этому идиотизму пока предположить сложно», — заявила певица.