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В Ростове отменили концерт певицы Наргиз

В Ростове отменили концерт певицы Наргиз
В Ростове-на-Дону и Краснодаре отменили концерты Наргиз. После скандала с Максом Фадеевым певица не может нормально выступать. Артистка отмечает, что сначала ее затравили в соцсети, а теперь мешают творческому пути.

«Ввиду событий намедни, могу смело предположить, что акт отмены мероприятий, так же, как и проплаченная травля в социальных сетях, был четко спланирован лицами, заинтересованным в моем творческом и моральном уничтожении. Другое объяснение этому идиотизму пока предположить сложно», — заявила певица.

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