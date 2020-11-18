Стоимость продуктовой корзины в Ростовской области за месяц выросла на 47 рублей

Стоимость продуктовой корзины в донском регионе увеличилась на 2,1%, приводит данные за октябрь Ростовстат.Цена минимального продуктового набора на Дону составила 3963 рубля, что дороже на 47 рублей, чем в октябре. При этом стоимость продуктовой корзина Ростовской области занимает второе место среди самых низких цен в Южном федеральном округе. На первом месте остается Волгоградская область - такой же набор продуктов стоит 3795 рублей. Дороже всего продуктовая корзина обойдется жителям Севастополя - 4543 рубля. Стоит отметить, что в донском регионе цена продуктового набора меньше на 326 рублей, чем в среднем по России (4289 рублей). Однако в октябре эта разница составила 351 рубль.Напомним, в минимальный набор продуктов, рассчитанный на месяц жизни одного человека, входят 10,5 килограммов рыбы, 4,8 килограмма фруктов, 9 килограммов овощей, 24, килограмма молочных продуктов, 4,8 килограмма мяса, 1,2 килограмм масла, 9 килограммов хлеба, 8,4 килограммов картофеля и 15 куриных яиц.