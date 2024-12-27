За четыре дня до Нового года закончились билеты на поезда из Москвы в Ростовскую область

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За четыре дня до Нового года почти не осталось билетов на поезд из Москвы в Ростов-на-Дону. Желающие посетить Ростовскую область раскупили все билеты на поезда, отправляющиеся до 31 декабря. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте РЖД.28 декабря 2024 года станет последним рабочим днём в году. Многие решили воспользоваться этим днём, чтобы провести его с родными и близкими. За несколько дней до Нового года билеты на поезд в купе почти закончились. Осталось только два места: одно стоит 11 033 рубля, другое — 14 124 рубля. В плацкарте тоже есть несколько свободных мест, стоимость начинается от 3 568 рублей. В СВ есть один билет по цене 25 357 рублей и два места в люксе — от 82 045 рублей.Первый предновогодний выходной выпадает на 29 декабря. В этот день ситуация еще хуже. Остался лишь один билет в плацкарт за 3 568 рублей. Вероятно, и его вскоре не будет.Чуть больше билетов осталось 30 декабря. Однако стоит учитывать, что остались билеты, при которых вы сможете доехать только поздно вечером 31 декабря или же ночью 1 января. Цена в плацкарт начинается от 3 764 рублей. Стоимость билета в купе начинается от 5 922 рублей. Один билет остался и в СВ за 19 774 рублей.Куда лучше ситуация с билетами на 31 декабря. Ведь мало кто захочет встретить Новый год в дороге, а добраться до Ростова пассажиры смогут только ночью 1 или 2 января. Стоимость плацкартного билета начинается от 3 568 рублей. Даже билет в купе можно приобрести за 3 196 рублей. Стоимость билета в СВ составляет 13 834 рубля. Также доступны билеты в люксовое купе по цене 78 890 рублей.