Почему нельзя ходить зимой без шапки, рассказала врач из Ростовской области

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Врач из Ростовской области объяснила, почему зимой не стоит выходить на улицу без головного убора. Дарья Мелешко рассказала изданию Donday о последствиях такого поведения и отметила группы людей, находящиеся в зоне риска.Многие ростовчане полагают, что морозы в регионе менее суровы, чем в Сибири, и поэтому пренебрегают шапками. Однако низкие температуры, высокая влажность и порывистый ветер могут сделать шесть градусов по Цельсию ощущаемыми как минус 15. По мнению специалиста, отсутствие шапки увеличивает риски заболеваний.С медицинской точки зрения, безопасной температурой для выхода без головного убора считается минус 5º С, но только в спокойную и сухую погоду. При дожде или ветре шапку нужно надевать даже при температуре выше нуля.Наиболее важным является то, что отсутствие головного убора может спровоцировать переохлаждение, что приводит к снижению иммунитета и увеличивает шансы на развитие инфекций. Это может вызвать обострение хронических заболеваний и даже менингит, особенно у детей, пожилых людей и страдающих воспалительными заболеваниями носоглотки.