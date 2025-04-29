Ростовский медик поделилась советами, как безопасно провести майские выходные

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С приходом тепла многие устремляются на пикники, в загородные дома и к рекам, что совпадает с сезоном барбекю. Врач Дарья Мелешко рассказала порталу DonDay, как провести это время с максимальной пользой для самочувствия.По мнению врача, внезапные изменения в рационе питания во время отдыха на свежем воздухе могут отрицательно сказаться на работе ЖКТ и спровоцировать обострение хронических заболеваний. Чтобы избежать этого, следует придерживаться ряда рекомендаций.Для оптимального пищеварения рекомендуется избегать жареных и жирных блюд, употреблять пищу небольшими порциями 4-6 раз в день и соблюдать умеренность в употреблении алкогольных напитков.Во время майских праздников на открытом воздухе необходимо помнить о воздействии солнечных лучей, которые могут привести к тепловому удару и ожогам. Врач рекомендует носить светлые головные уборы и использовать солнцезащитные средства.Также важно соблюдать баланс между физической активностью и отдыхом, учитывая свои возможности, подчеркивает Дарья.Следует помнить, что в конце апреля и мае клещи особенно активны. Поэтому врач советует носить одежду, максимально закрывающую тело, осматривать себя и близких после прогулок на природе, применять репелленты и немедленно обращаться за медицинской помощью при обнаружении клеща.Первые весенние вылазки на природу нередко заканчиваются ушибами и ожогами.Довольно часто люди получают травмы при приготовлении шашлыков, неправильно разводя огонь или неосторожно обращаясь с шампурами, отмечает Дарья.Многие жители Ростова предпочитают отдыхать у водоемов. Однако купание в начале мая, особенно в состоянии алкогольного опьянения, крайне нежелательно и опасно для здоровья и жизни.Врач поясняет, что под воздействием алкоголя кровеносные сосуды расширяются, а при погружении в холодную воду резко сужаются, что может вызвать судороги, мышечные спазмы и привести к трагическим последствиям.