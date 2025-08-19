Новости
В Ростове городская больница скорой помощи планирует закупить 300 тонн жидкого медицинского кислорода

В Ростове городская больница скорой помощи планирует закупить 300 тонн жидкого медицинского кислорода. На это будет потрачено около 4,2 миллиона рублей, это означает, что стоимость одной тонны – около 14 тысяч рублей.

Закупка будет производиться с 1 января по 31 декабря 2026 года. Поставщик должен будет доставлять кислород круглосуточно и в течение пяти часов после обращения.

В сентябре 2024 года больница уже проводила тендер на закупку жидкого кислорода, но тогда речь шла и о техническом кислороде, который обычно не используется в больницах. Однако во время пандемии его применяли из-за критической ситуации.

На этот раз в тендере участвовали две компании, предложившие свои услуги на 700 тысяч рублей дешевле. Победила компания из Таганрога, предложив цену на 21 тысячу рублей ниже.
Фото: Дондей
