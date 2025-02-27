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Юрий Слюсарь сообщил, что на поддержку аграриев Ростовской области для подготовки к посевной направят почти 1,7 млрд рублей

Юрий Слюсарь сообщил, что на поддержку аграриев Ростовской области для подготовки к посевной направят почти 1,7 млрд рублей
Юрий Слюсарь направит на поддержку развития аграриев Дона 1 миллиард 685 миллионов рублей. Глава Ростовской области сообщил об этом на предпосевном совещании и обсудил с аграриями положение дел в АПК 26 февраля в рамках Агропромышленного форума юга России.

Весенняя посевная кампания — ключевой этап для продовольственной безопасности региона. Перед началом весенне-полевых работ власти направят финансовую поддержку зерновому хозяйству – более 1,6 миллиарда. Эти средства пойдут на зерновую субсидию, элитное семеноводство, страхование и мелиорацию.

Юрий Слюсарь поручил оперативно решать возникающие проблемы и помогать сельхозпроизводителям. Успешный весенний сев важен для продовольственной безопасности региона и его экономики.

Кроме того, на форуме «Ростсельмаш» представил новый трактор 1000-й серии, который повысит эффективность обработки почвы. Также компания выпустила трактор с импортозамещенным двигателем. Эти новинки стали возможны благодаря господдержке предприятия.

— Благодарю наших селян за уже проделанную работу. Надеюсь, что в этом году погода не подведет, и Ростовская область сможет претендовать на хороший урожай, тем более, что в профессионализме донских аграриев сомневаться не приходится, — отметил глава региона Юрий Слюсарь.


В 2024 году доля отечественных семян увеличилась: по подсолнечнику — на 13%, по кукурузе — на 3%, по картофелю и другим овощам — на 2%. В Ростовской области планируют полностью перейти на отечественные семена пропашных культур к 2030 году.

Весной аграрии планируют засеять 1,9 млн гектаров яровыми культурами.
Фото: Дондей
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