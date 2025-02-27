Юрий Слюсарь сообщил, что на поддержку аграриев Ростовской области для подготовки к посевной направят почти 1,7 млрд рублей
Юрий Слюсарь направит на поддержку развития аграриев Дона 1 миллиард 685 миллионов рублей. Глава Ростовской области сообщил об этом на предпосевном совещании и обсудил с аграриями положение дел в АПК 26 февраля в рамках Агропромышленного форума юга России.
Весенняя посевная кампания — ключевой этап для продовольственной безопасности региона. Перед началом весенне-полевых работ власти направят финансовую поддержку зерновому хозяйству – более 1,6 миллиарда. Эти средства пойдут на зерновую субсидию, элитное семеноводство, страхование и мелиорацию.
Юрий Слюсарь поручил оперативно решать возникающие проблемы и помогать сельхозпроизводителям. Успешный весенний сев важен для продовольственной безопасности региона и его экономики.
Кроме того, на форуме «Ростсельмаш» представил новый трактор 1000-й серии, который повысит эффективность обработки почвы. Также компания выпустила трактор с импортозамещенным двигателем. Эти новинки стали возможны благодаря господдержке предприятия.
В 2024 году доля отечественных семян увеличилась: по подсолнечнику — на 13%, по кукурузе — на 3%, по картофелю и другим овощам — на 2%. В Ростовской области планируют полностью перейти на отечественные семена пропашных культур к 2030 году.
Весной аграрии планируют засеять 1,9 млн гектаров яровыми культурами.