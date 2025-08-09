Юрий Слюсарь: Число жителей Дона, занимающихся спортом, должно расти

Фото: правительство Ро

В День физкультурника, 9 августа, на гребном канале «Дон» прошли областные соревнования по различным видам спорта, а также финалы спартакиады среди работников органов исполнительной и законодательной власти. Участие в мероприятии принял врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.Спартакиада среди работников органов исполнительной и законодательной власти Ростовской области проводится с 2018 года по шести видам спорта: мини-футболу, пляжному волейболу, уличному баскетболу, легкой атлетике, плаванию и северной ходьбе.Как отметил глава региона, больше половины жителей области активно занимаются спортом.-И здесь, я так понимаю, присутствуют как раз представители этой половины. И мне кажется, что наша задача, наша с вами – я себя тоже к этой половине отношу, - активнее работать с теми людьми, которые пока еще не приобщились к спорту», -отметил Юрий Слюсарь.Также глава региона отметил, что за текущий год донские спортсмены показали отличные результаты на соревнованиях, собравши медалей больше на целую тысячу, по сравнению с прошлым годом. На спортивном мероприятии выдающимся спортсменам были вручены награды.Помимо профессионального, нам принципиально важно развивать и массовый спорт, создавать условия во всех муниципалитетах для того, чтобы как можно больше жителей могли вести активный и здоровый образ жизни», - сказал Юрий Слюсарь.В этом году в городах и районах Дона появится 27 новых спортивных площадок, 16 из них – по губернаторской программе «Сделаем вместе».«Это программа, с помощью которой наши жители, при поддержке местных властей и регионального бюджета, могут реализовать свои идеи и инициативы, и очень хорошо, что многие из них касаются именно спорта. В этом смысле мы движемся с жителями в едином и правильном направлении», - заключил Юрий Слюсарь.