Юрий Слюсарь заявил об угрозе применения дальнобойных ракет по Ростову

Фото: Правительство РО

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об угрозе применения ракет. Глава региона на заседании донского Заксобрания отметил, что разрешение на удары вглубь России напрямую касается объектов Ростова-на-Дону и региона.- Ближайший период будет очень непростой. Поэтому нам нужно мобилизоваться и быть крайне внимательными в текущей обстановке, - подчеркнул врио губернатора.Ранее появилась информация о том, что президент США Джо Байден разрешил наносить удары по территории РФ тактическими баллистическими ракетами ATACMS. Они способны поражать цели на расстоянии более 160 километров. Стоимость одного боеприпаса оценивается почти в 150 миллионов рублей.