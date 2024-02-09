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Ростовский каскадер Евгений Чеботарев получил травмы на тренировке очередного трюка

Ростовский каскадер Евгений Чеботарев получил травмы на тренировке очередного трюка
Каскадер из Ростова Евгений Чеботарев травмировался на тренировке очередного трюка. Экстремал поделился новостью с подписчиками в своих соцсетях 8 февраля.

Согласно задумке экстремала, он должен был мчаться в салоне кабриолета на скорости 50 километров в час. В нужный момент каскадер планировал выпрыгнуть из салона машины и пролететь в отверстие автобуса. Однако на тренировке что-то после не по плану. Чеботарев неудачно приземлился после прыжка, повредил ноги, руки и спину.

Евгений признался, что планируемый трюк очень опасен и важно соблюсти все нюансы при его выполнении. Если он допустит оплошность, исход может быть плачевным.

Пока каскадер взял время на реабилитацию, пока раны не заживут. Затем он снова продолжит готовиться к своему 101 трюку.

Напомним, ранее Чеботарев пострадал во время прыжка через нос самолета. Он неудачно приземлился на крышу автомобиля, соскользнул и упал на землю.
Фото: Соцсети.
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