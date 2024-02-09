Ростовский каскадер Евгений Чеботарев получил травмы на тренировке очередного трюка

Фото: Соцсети.

Каскадер из Ростова Евгений Чеботарев травмировался на тренировке очередного трюка. Экстремал поделился новостью с подписчиками в своих соцсетях 8 февраля.Согласно задумке экстремала, он должен был мчаться в салоне кабриолета на скорости 50 километров в час. В нужный момент каскадер планировал выпрыгнуть из салона машины и пролететь в отверстие автобуса. Однако на тренировке что-то после не по плану. Чеботарев неудачно приземлился после прыжка, повредил ноги, руки и спину.Евгений признался, что планируемый трюк очень опасен и важно соблюсти все нюансы при его выполнении. Если он допустит оплошность, исход может быть плачевным.Пока каскадер взял время на реабилитацию, пока раны не заживут. Затем он снова продолжит готовиться к своему 101 трюку.Напомним, ранее Чеботарев пострадал во время прыжка через нос самолета. Он неудачно приземлился на крышу автомобиля, соскользнул и упал на землю.