Экс-прокурору Железнодорожного района Ростова уменьшили срок

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Ростовский областной суд уменьшил срок бывшему прокурору Железнодорожного района Ростова-на-Дону Александру Алексееву. Информацию об этом сообщили в пресс-службе суда.По версии следствия, в апреле 2023 года бывший сотрудник надзорного ведомства получил почти миллион рублей за ознакомление с материалами уголовного дела одного из обвиняемых. Прокурор обещал сообщить родственникам фигуранта о собранных доказательствах и помочь избежать его ареста. Однако он не выполнил свои обязательства и попытался присвоить полученные деньги.В сентябре 2024 года Пролетарский районный суд Ростова вынес приговор бывшему сотруднику надзорного ведомства. Алексеева признали виновным в покушении на мошенничество и приговорили к четырем годам и двум месяцам лишения свободы. Также в течение двух лет ему запрещено занимать должности в органах государственной власти, связанные с осуществлением функций представительной власти. Кроме того, его лишили классного чина старшего советника юстиции.Однако Александр Алексеев подал апелляционную жалобу. Ему уменьшили срок до 3 лет и 8 месяцев лишения свободы.