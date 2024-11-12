Бывший прокурор Железнодорожного района Ростова пытается обжаловать приговор суда

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Бывший прокурор Железнодорожного района Александр Алексеев подал апелляцию в Ростовский областной суд. Он стремится добиться своего оправдания по делу о покушении на мошенничество.По данным следствия, в апреле 2023 года бывший сотрудник прокуратуры получил около миллиона рублей за обещание ознакомиться с материалами уголовного дела одного из обвиняемых. Он также обещал передать родственникам фигуранта информацию о собранных доказательствах и помощь в предотвращении ареста. Однако вместо этого прокурор попытался присвоить деньги себе.Александр Алексеев отрицает свою вину. В сентябре Пролетарский районный суд Ростова приговорил его к четырем годам и двум месяцам лишения свободы, а также запретил занимать определенные должности в органах государственной власти на два года и лишил классного чина старшего советника юстиции.Апелляционное рассмотрение жалобы назначено на 25 ноября.