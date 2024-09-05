Бывшего прокурора Железнодорожного района осудили в Ростове

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Пролетарский районный суд вынес приговор бывшему прокурору Железнодорожного района Ростова Александру Алексееву. Он был признан виновным в покушении на мошенничество. Об этом сообщили на сайте суда 5 сентября.Напомним, что Алексеева задержали в апреле 2023 года. Согласно версии следствия, с 30 марта по 13 апреля 2023 года он получил через посредника 870 тысяч рублей.Суд установил, что прокурор воспользовался своим служебным положением и получил 925 тысяч рублей. По версии следствия, за эти деньги он был готов ознакомиться с материалами уголовного дела в отношении одного из обвиняемых, а также сообщить родственникам обвиняемого о собранных доказательствах и, возможно, повлиять на решение о его аресте.Александр Алексеев не признал свою вину. Суд вынес решение о его виновности и приговорил к четырем годам и двум месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.Кроме того, суд запретил ему занимать должности в органах государственной власти, связанные с осуществлением функций представительной власти, в течение двух лет. Также он был лишен классного чина старшего советника юстиции.