Экс-председатель ростовского водоканала останется в СИЗО до января
Бывший председатель совета директоров АО «Водоканал Ростов-на-Дону» Георгий Светлицкий останется в следственном изоляторе еще на несколько месяцев. Сын экс-замминистра энергетики РФ и бывшего гендиректора водоканала пробудет в СИЗО до 5 января.
Как сообщал Rostov.ru, в августе прошли обыски в здании Ростовводоканала. Силовики изъяли документацию, а вскоре Ленинский районный суд избрал меру пресечения в отношении Георгия Светлицкого. Тогда его заключили под стражу до 5 октября.
По версии следствия, Георгий Светлицкий в ноябре 2020 года похитил более 200 миллионов рублей у АО «Водоканал Ростов-на-Дону». Якобы он, используя свое служебное положение и доверие гендиректора, решил разжиться деньгами компании, в которой работал. С ним в сговоре были еще несколько человек. Группа обманным путем завладела крупной суммой и поделила между собой.
В 2020 году отца Георгия, Станислава Светлицкого, осудили за мошенничество. Он стал гендиректором АО в 2015 году. Вскоре Станислав Светлицкий похитил 1,1 миллиона рублей у компании, а также 6,6 миллиарда рублей - вместе с сотрудниками банка «Народный кредит», акции которого были у экс-гендиректора водоканала. Спустя несколько лет суд приговорил Светлицкого-старшего к 12 годам лишения свобода и назначил штраф - миллион рублей.