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Бывший глава ГУФСИН Ростовской области останется в СИЗО до конца октября

Бывший глава ГУФСИН Ростовской области останется в СИЗО до конца октября
Экс-главе ГУФСИН Ростовской области на два месяца продлили меру пресечения. Об этом DonDay.ru 28 июля сообщил собственный источник.

Муслим Даххаев останется в СИЗО как минимум до 27 октября. Его подозревают в разглашении государственной тайны. По данным источника, вместе с подчиненными он предоставил криминальным лицам информацию о двух агентах, которые работали в колонии.

Даххаева задержали в ноябре 2019 года. Все это время он пребывает в СИЗО. Задержанный несколько раз пытался оспорить меру пресечения, но суд оставлял его под стражей. 13 мая 2020 года президент РФ освободил Даххаева от занимаемой должности в связи с утратой доверия.

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