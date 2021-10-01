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В «Ростовводоканале» назначен и.о. гендиректора

В «Ростовводоканале» назначен и.о. гендиректора
Совет директоров АО «Ростовводоканал» принял решение о назначении временно исполняющего обязанности гендиректора. Им стал Дмитрий Кубрак, сообщили в пресс-службе компании 4 октября.

Новый врио - выпускник Всероссийского госуниверситета юстиции по специальности «Юриспруденция». В «Ростовводоканале» он работает с 2015 года. За эти шесть лет Дмитрий Кубрак занимал должности директора различных департаментов и начальника отдела внутреннего контроля. До назначения на должность врио гендиректора АО «Ростовводоканал» являлся его замом по сбытовой деятельности.

Напомним, с июня 2021 года генеральным директором ростовского водоканала был Сергей Кабанов. Причина смены руководителя пока не известна. В августе в центральном офисе предприятия прошли обыски, председателя совета директоров общества Георгия Светлицкого поместили под стражу по обвинению в хищении у водоканала более 200 миллионов рублей.
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