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В Ростове экс-председателя водоканала отправили в СИЗО

В Ростове экс-председателя водоканала отправили в СИЗО
В Ростове председателя директоров АО «Водоканал Ростов-на-Дону» Георгия Светлицкого отправили в СИЗО на два месяца. Сын бывшего замминистра энергетики РФ и экс-гендиректор водоканала пробудет в следственном изоляторе до 5 октября.

По версии следствия, Георгий Светлицкий в ноябре 2020 года похитил более 200 миллионов рублей у АО «Водоканал Ростов-на-Дону». Якобы он, используя свое служебное положение и доверие гендиректора, решил разжиться деньгами компании, в которой работал. С ним в сговоре были еще несколько человек, личности которых пока не установили. Группа обманным путем завладела крупной суммой и поделила между собой.

Как сообщал Rostov.ru, накануне в здании Ростовводоканала прошли обыски. Силовики изъяли документацию, а вскоре Ленинский районный суд избрал меру пресечения в отношении Георгия Светлицкого. Его заключили под стражу до 5 октября.

Год назад его отца осудили за мошенничество. В 2015 году Станислав Светлицкий стал генеральным директором АО. Едва проработав на этой должности год, он похитил 1,1 миллиона рублей. Кроме того, он вместе с сотрудниками банка «Народный кредит», акции которого были у Светлицкого, похитил 6,6 миллиарда рублей. В 2020 году экс-гендиректора водоканала приговорили к 12 годам лишения свободы со штрафом в размере миллиона рублей.

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