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Экс-министра природных ресурсов Ростовской области отправили под домашний арест

Экс-министра природных ресурсов Ростовской области отправили под домашний арест

В Ростове-на-Дону бывшему министру природных ресурсов сменили меру пресечения. По данным портала Donday, ссылающегося на свой источник, глава ростовского филиала «Россельхозцентра» Геннадий Урбан был переведен на домашний арест.

Экс-чиновника подозревают в нецелевом расходовании крупных сумм бюджетных денег. С 2022 года Урбан занимал пост руководителя регионального отделения ФГБУ «Россельхозцентр».

Напомним, что бывший министр был арестован в апреле 2024 года вместе со своим заместителем Асмиком Маркаряном. В отношении обоих возбудили уголовное дело по статье о растрате или присвоении. Их обвиняют в заключении фиктивных договоров на обслуживание госучреждений в период с 2020 по 2024 год. По данным следствия, сумма похищенных средств превышает 11 миллионов рублей.

Летом 2024 года против Урбана завели еще одно дело, связанное с хищением денег из премиального фонда.

До конца декабря 2024 года он находился в СИЗО, но после суда меру пресечения изменили. Теперь Геннадий Урбан находится под домашним арестом.
Фото: Соцсети
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