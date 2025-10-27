Алексей Логвиненко может подписать контракт на СВО

Фото: администрация Ростова-на-Дону

Бывший глава администрации Ростова Алексей Логвиненко может подписать контракт с Минобороны РФ. Его арестовали 24 октября и завели уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».По версии следствия, в 2020 году Логвиненко оформил кредит в коммерческом банке, в результате чего городской бюджет понес ущерб свыше 47 миллионов рублей.Суд избрал для экс-чиновника меру пресечения. Адвокаты Логвиненко запросили у суда отсрочку на 72 часа, но судья отказал. Бывший глава администрации отправлен в СИЗО до 23 декабря.Если защита не сможет отменить решение суда, Логвиненко останется в СИЗО до завершения расследования.Однако у чиновника есть возможность избежать заключения, если он подпишет контракт с Министерством обороны. По закону на этапе следствия и суда гражданин, заключивший контракт на службу в армии, временно освобождается от уголовного преследования. Суды могут отменить меру пресечения или закрыть уголовное дело для тех, кто служит в вооружённых силах.Стоит отметить, что ранее Логвиненко работал в правоохранительных органах — свои навыки он может применить во время службы в зоне специальной военной операции.Напомним, что Алексей Логвиненко возглавил администрацию Ростова-на-Дону в 2019 году и оставался на этом посту пять лет. В январе 2025-го он досрочно сложил полномочия, и 28 января депутаты городской думы официально приняли его отставку.