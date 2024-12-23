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Шесть новых мировых судьей назначили в Ростовской области

Шесть новых мировых судьей назначили в Ростовской области

В Ростовской области утвердили шесть мировых судьей. Их кандидатуры избрали на заседании Законодательного Собрания Ростовской области 23 декабря.

В судебном участке № 6 Совета района Советского суда назначена на должность мирового судьи Анна Усатова.

Владислав Камышов утвержден в качестве мирового судьи судебного участка № 7 Советского района.
В течение трех лет в Егорлыкском районе мировым судьей судебного участка № 4 будет Ислам Иванов, а Екатерина Симонова взяла на себя обязанности мирового судьи судебного участка № 4 в Аксайском судебном районе Ростовской области.

Мария Кабанова будет исполнять обязанности мирового судьи в судебном участке № 1 Белокалитвинского района Ростовской области.


Кроме того, повторно на пост мирового судьи судебного участка № 10 в Новочеркасске назначен Маргарян Размик Андраникович. Его утвердили на должность без ограничения срока полномочий.
Фото: Rostov.ru
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