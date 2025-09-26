В Ростовской области без ограничений срока полномочий назначили трех мировых судей

фото: DonDay

В Ростовской области сегодня, 26 сентября, Законодательное Собрание утвердило назначение трех мировых судей на бессрочные должности. На заседании областного парламента были одобрены кандидатуры, ранее занимавшие аналогичные посты на временной основе.Михаил Нестеров теперь будет отправлять правосудие в качестве мирового судьи судебного участка №4 Ворошиловского района Ростова-на-Дону на постоянной основе. В 2022 году он уже занимал эту должность, но его полномочия были ограничены трехлетним сроком.Лаура Манукян также получила бессрочное назначение на должность мирового судьи судебного участка №7 Азовского района. Ранее, в 2022 году, областные депутаты уже утверждали ее на эту должность на трехлетний период.Также Анна Забуруннова назначена мировым судьей на судебном участке №4 Усть-Донецкого района без ограничения срока полномочий. До избрания Анна Зубуруннова работала в судебной системе, занимая должности секретаря заседания в Советском районном суде Ростова-на-Дону (с сентября 2010 года по февраль 2015 года), затем в Ростовском областном суде (с февраля 2015 года по июль 2017 года), а после была помощником судьи Ростовского областного суда. В 2022 году она была избрана мировым судьей на трехлетний срок.