Из-за порыва на теплосетях на Таганрогской несколько домов остались без отопления

Из-за порыва на теплосетях на Таганрогской В Ростове несколько домов остались без отопления. Как сообщается в городской администрации коммунальная авария произошла утром 13 ноября.

Дефект устраняет ремонтная бригада. Работы планируют завершить до конца дня 13 ноября.
Фото: Дондей
