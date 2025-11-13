Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Донские аграрии получат отсрочку по кредитам после недавних заморозков и засухи

Донские аграрии получат отсрочку по кредитам после недавних заморозков и засухи
В Ростовской области аграрии получат отсрочку по кредитам после недавних заморозков и засухи. Новостью поделился губернатор Юрий Слюсарь.

Еще два года назад сельхозпредприятия столкнулись с серьезной проблемой. Неблагоприятные погодные условия: внезапные заморозков весной и засуха летом привела к гибели урожая. Примерно миллион гектаров посевов были уничтожены. Убыток составил около четырех миллиардов рублей.

Региональные власти оказали значительную поддержку фермерам, пострадавшим от неблагоприятных погодных условий.

В ноябре руководство региона объявило, что Министерство сельского хозяйства разрешило аграриям Ростовской области продлить период погашения льготных краткосрочных кредитов ещё на год.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.