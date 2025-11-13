Донские аграрии получат отсрочку по кредитам после недавних заморозков и засухи

Фото: Дондей

В Ростовской области аграрии получат отсрочку по кредитам после недавних заморозков и засухи. Новостью поделился губернатор Юрий Слюсарь.Еще два года назад сельхозпредприятия столкнулись с серьезной проблемой. Неблагоприятные погодные условия: внезапные заморозков весной и засуха летом привела к гибели урожая. Примерно миллион гектаров посевов были уничтожены. Убыток составил около четырех миллиардов рублей.Региональные власти оказали значительную поддержку фермерам, пострадавшим от неблагоприятных погодных условий.В ноябре руководство региона объявило, что Министерство сельского хозяйства разрешило аграриям Ростовской области продлить период погашения льготных краткосрочных кредитов ещё на год.