Донские аграрии получат отсрочку по кредитам после недавних заморозков и засухи
В Ростовской области аграрии получат отсрочку по кредитам после недавних заморозков и засухи. Новостью поделился губернатор Юрий Слюсарь.
Еще два года назад сельхозпредприятия столкнулись с серьезной проблемой. Неблагоприятные погодные условия: внезапные заморозков весной и засуха летом привела к гибели урожая. Примерно миллион гектаров посевов были уничтожены. Убыток составил около четырех миллиардов рублей.
Региональные власти оказали значительную поддержку фермерам, пострадавшим от неблагоприятных погодных условий.
В ноябре руководство региона объявило, что Министерство сельского хозяйства разрешило аграриям Ростовской области продлить период погашения льготных краткосрочных кредитов ещё на год.