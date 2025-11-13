В Ростове в силу вступил приговор по делу об обрушении трибуны на Гребном канале

Фото: МЧС по Ростовской области.

В Ростове-на-Дону в законную силу вступил приговор по уголовному делу после гибели и травмировании жителей на футбольном матче вблизи Гребного канала. Об этом информируют в региональной прокуратуре.Напомним, трагедия случилась 30 мая 2023 года. В тот день детские команды из Ростова и Батайска играли в футбол на улице Пойменной. Во время матча пошел сильный дождь. Из-за неблагоприятной погоды главный арбитр прервал встречу. Школьники, их родители и друзья спрятались от дождя под трибунами. Потом сильный ветер свалил конструкцию. В результате происшествия пострадали 56 человек, из которых 36 – это несовершеннолетние. Помимо этого, погибла 45-летняя мама одного из футболистов.В произошедшем обвинили директора ООО «Лазертех» Сергея Асрибекова. Его компания изготавливала мобильные трибуны. Кировский районный суд Ростова вынес приговор в отношении директора организации. Его признали виновным по статье «Производство, перевозка в целях сбыта и сбыт товара, не отвечающего требованиям безопасности.Асрибекова приговорили к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом 400 тыс. рублей. Сторона защиты пыталась обжаловать приговор, но его оставили без изменений.