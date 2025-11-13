При расширении трассы М-4 в районе Каменска снесли остановку с мозаичным панно

Фото: Дмитрий Зенюк

В ходе реконструкции трассы М-4 в районе Каменска-Шахтинского снесли остановку с мозаичным панно. Об этом сообщает портал DonDay.Как поделился археолог Дмитрий Зенюк, 12 ноября был обнаружен разрушенный остановочный комплекс. В настоящее время осуществляется масштабный проект по расширению трассы до шести полос, который охватывает Каменский, Красносулинский и Октябрьский районы. Очевидно, что рабочие приняли решение демонтировать все объекты, которые могут затруднить проведение ремонтных работ. В итоге была уничтожена остановка, украшенная мозаикой советского периода.Этот комплекс, которому уже более 30 лет, находился в хорошем состоянии. Его декор включал казачьи мотивы, отражающие культурное наследие Дона.Ольга Головина, член ВООПИКа, выразила мнение, что восстановление остановки с мозаикой представляется маловероятным. По её словам, объём работ огромен, а специалистов, способных выполнить эту задачу, в регионе крайне мало. Кроме того, задача изъятия фрагментов мозаики также является сложной.