Автомобиль загорелся в Ростове на перекрестке Садовой и Братского

Фото: Donday

Вечером 13 ноября в центре Ростова-на-Дону загорелась машина. Как сообщает Donday, происшествие случилось в Братском переулке, в месте поворота на Большую Садовую улицу.Детали аварии пока выясняются, но в результате загорелся один из автомобилей.Открытого горения в данный момент не видно. При этом пожарные продолжают заливать капот авто, используя воду из пожарного гидранта. Карета «скорой» и пожарная машина стоят рядом.Очевидцы заметили, что на тротуаре рядом валяется детское кресло — вероятно, в машине был ребенок.Официальных сообщений о происшествии от Госавтоинспекции пока не поступало.Проезд по основной магистрали — Большой Садовой — осуществляется без помех, а вот Братский переулок для движения закрыт. Автомобилистам рекомендуется проложить путь в объезд.