Переулок Забайкальский в Ростове затопило кипятком

Переулок Забайкальский в Ростове затопило кипятком


Переулок Забайкальский в Ростове затопило кипятком. Происшествие случилось 13 ноября в Ворошиловского районе. Из-за прорыва теплотрассы горячая вода полилась в переулок Забайкальский возле дома №7 на перекрестке с Башкирской.

Перекресток заволокло паром. На месте находятся коммунальщики.

Первый такой прорыв заметили на Таганрогской около дома №116.

Жители связывают происходящее с работами на сетях «Теплокоммунэнерго», которые ведутся в Ворошиловском и Октябрьском районах.

Около 14:00 эту течь устранили, как сообщили в администрации. Работы на сетях все еще продолжаются. Завершить их планируется до 20:00.
Фото: соцсети
