Фото: соцсети

Переулок Забайкальский в Ростове затопило кипятком. Происшествие случилось 13 ноября в Ворошиловского районе. Из-за прорыва теплотрассы горячая вода полилась в переулок Забайкальский возле дома №7 на перекрестке с Башкирской.Перекресток заволокло паром. На месте находятся коммунальщики.Первый такой прорыв заметили на Таганрогской около дома №116.Жители связывают происходящее с работами на сетях «Теплокоммунэнерго», которые ведутся в Ворошиловском и Октябрьском районах.Около 14:00 эту течь устранили, как сообщили в администрации. Работы на сетях все еще продолжаются. Завершить их планируется до 20:00.