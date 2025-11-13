Фото: Дондей

В Ростовской области планируют обновление 1,5 тысячи автобусов. Об этом на пресс-конференции сообщила министр транспорта региона Алена Беликова 12 ноября.В населенных пунктах с проживанием более 50 тысяч человек объем подвижного состава со сроком эксплуатации не старше нормативного равен 78%. Это связано с тем, что большое количество транспорта находится в Ростове. Многие автобусы там закупали к Чемпионату мира 2018 года.Чтобы сохранить положительные показатели и даже увеличить их до 85% к 2030 году необходимо обновить порядка 1,5 тысячи единиц автобусов. В бюджете на 2028 и 2029 годы заложено около 1 миллиарда рублей.