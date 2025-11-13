Как уберечь себя от травм в гололед, рассказала врач из Ростовской области

Фото: Нейросеть

В зимний сезон скользкие дорожки могут привести к различным повреждениям, некоторые из которых серьезно угрожают здоровью. Самые распространенные результаты падений – это костные переломы, особенно в районе запястья, плеча и шейки бедра. Врач из Ростовской области, Дарья Мелешко, поделилась рекомендациями о том, как сократить вероятность травмирования в гололед.При падении человек инстинктивно вытягивает руки вперед, стараясь уменьшить силу удара, что часто приводит к перелому лучевой кости. Наиболее часто случаются вывихи плечевых и голеностопных суставов. По словам врача, этот вид травмы характеризуется резкой болью, требующей неотложной медицинской помощи. Также часто встречаются ушибы мягких тканей и растяжения связок, в основном коленного сустава.Подобные повреждения причиняют значительный дискомфорт и затрудняют нормальное передвижение. Частенько падения вызывают черепно-мозговые травмы, в том числе сотрясение головного мозга, что особенно небезопасно для пожилых. Такие травмы могут иметь серьезные последствия и требуют своевременной диагностики и лечения.Дарья отмечает, что пожилые люди более уязвимы к падениям из-за возрастных изменений в организме, что увеличивает риск получения травмы. Замедленный метаболизм в зрелом возрасте отрицательно сказывается на функциях организма, приводя к ухудшению зрения и слуха, а также к замедлению когнитивных процессов.У пожилых людей также чаще встречаются головокружения, вызванные болезнями сердца, сосудов и нервной системы. Все эти факторы повышают вероятность падений в преклонном возрасте.Врач акцентирует внимание на том, что если человек не может согнуть или разогнуть конечность, это говорит о серьезности травмы. Если при этом конечность выглядит неестественно деформированной или слышен хруст, необходимо обратиться за квалифицированной медицинской помощью.Тяжелые переломы могут спровоцировать сердечный приступ, поскольку организм испытывает сильный стресс из-за боли, потери крови и травмы. При переломах крупных костей риск тромбоэмболии сохраняется около трех месяцев.Чтобы уменьшить количество падений зимой и снизить риск травм, важно правильно подбирать обувь. Обувь должна иметь устойчивую подошву с нескользящими свойствами. Кроме того, необходимо внимательно смотреть под ноги, чтобы своевременно замечать опасные участки.Врач советует научиться правильно падать. Часто при падении люди выставляют руки вперед, что приводит к перелому лучевой кости. Желательно заранее потренировать навыки правильной группировки, чтобы машинально подтягивать конечности к себе и падать на бок.Рекомендуется носить свободную одежду, не стесняющую движения. Объемные и мягкие вещи, такие как пуховик, могут смягчить удар при падении. Важно не держать руки в карманах, чтобы была возможность сохранять равновесие.