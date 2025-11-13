Фото: соцсети

В Ростове на Таганрогской из-под асфальта забил гейзер. Жители города поделились фотографиями этого события в социальных сетях 13 ноября.Снимки демонстрируют, как горячий пар заполнил улицу в районе дома № 116. Горожане шутливо отмечают, что теперь согреться в своих домах будет невозможно, и предлагают выйти на прогулку.По данным «Ростовских тепловых сетей», 13 ноября в Ворошиловском и Октябрьском районах города проводятся ремонтные работы. Вероятно, именно это стало причиной инцидента.