В Ростовской области 20-летний молодой человек обвиняется в расправе над 46-летним мужчиной

В Таганроге молодой парень стал фигурантом уголовного дела после того, как зарезал своего 46-летнего приятеля.

По данным СУ СК РФ по Ростовской области, инцидент произошёл ночью 1 ноября в квартире в 1-м Линейном проезде. Мужчины выпивали спиртное, и между ними вспыхнул спор, переросший в конфликт.

Молодой человек ударил ножом сначала в левое, затем в правое бедро своего оппонента. От полученных ран потерпевший скончался на месте.

Правоохранители задержали подозреваемого, который в настоящее время находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
Фото: Rostov.ru.
