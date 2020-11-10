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Из-за порыва на теплосети в центре Ростова десятки жителей остались без отопления

Из-за порыва на теплосети в центре Ростова десятки жителей остались без отопления
В Ростове-на-Дону из-за коммунальной аварии десятки домов остались без отопления. Порыв на тепловой сети случился 11 ноября на улице Островского.

В результате коммунальной аварии, как сообщает городская администрация, без отопления остались дома по улице Серафимовича, №№ 37 и 39. Работы на месте порыва идут уже вторые сутки.

Коммунальщики обещают дать тепло ростовчанам к полудню 12 ноября, а пока горожанам придется постараться, чтобы согреться в холодный ноябрьский день, когда за окном температура опустилась ниже 0 градусов.

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