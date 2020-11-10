Из-за порыва на теплосети в центре Ростова десятки жителей остались без отопления

В Ростове-на-Дону из-за коммунальной аварии десятки домов остались без отопления. Порыв на тепловой сети случился 11 ноября на улице Островского.В результате коммунальной аварии, как сообщает городская администрация, без отопления остались дома по улице Серафимовича, №№ 37 и 39. Работы на месте порыва идут уже вторые сутки.Коммунальщики обещают дать тепло ростовчанам к полудню 12 ноября, а пока горожанам придется постараться, чтобы согреться в холодный ноябрьский день, когда за окном температура опустилась ниже 0 градусов.