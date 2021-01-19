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В одном из районов Ростова из-за порыва теплотрассы несколько тысяч жителей остались без отопления

В одном из районов Ростова из-за порыва теплотрассы несколько тысяч жителей остались без отопления
В Советском районе Ростова произошла крупная коммунальная авария. Порыв магистральной трубы тепловой сети диаметром 500 миллиметров случился на улице 2-й Краснодарской в ночь на 21 января.

Десятки жилых домов остались без тепла. Для тысяч жильцов квартир условия стали невыносимыми при температуре на улице -19...-20 градусов.

Как сообщили в администрации донской столицы, порыв пытаются устранить две аварийный бригады. Восстановить отопление обещают до 20.00 21 января.

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