В одном из районов Ростова из-за порыва теплотрассы несколько тысяч жителей остались без отопления
В Советском районе Ростова произошла крупная коммунальная авария. Порыв магистральной трубы тепловой сети диаметром 500 миллиметров случился на улице 2-й Краснодарской в ночь на 21 января.
Десятки жилых домов остались без тепла. Для тысяч жильцов квартир условия стали невыносимыми при температуре на улице -19...-20 градусов.
Как сообщили в администрации донской столицы, порыв пытаются устранить две аварийный бригады. Восстановить отопление обещают до 20.00 21 января.