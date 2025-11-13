Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Получивший ножевое ранение в ростовском трамвае мужчина выжил

Получивший ножевое ранение в ростовском трамвае мужчина выжил

В Ростове-на-Дону мужчина, на которого напали с ножом в трамвае в районе железнодорожного вокзала, выжил. По данным источника DonDay, он находится в сознании. Сейчас его перевозят в больницу для оказания медицинской помощи.

Тяжесть повреждений, нанесенных пострадавшему, пока не определена. Напомним, что сегодня, 13 ноября, очевидцы рассказали о жестоком нападении в районе железнодорожного вокзала донской столицы. Неизвестный вошел в трамвай и атаковал одного из пассажиров, причинив ему несколько ножевых ранений.

На месте преступления работают сотрудники полиции. Обстоятельства инцидента выясняются.
Фото: Donday
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.