Получивший ножевое ранение в ростовском трамвае мужчина выжил

Фото: Donday

В Ростове-на-Дону мужчина, на которого напали с ножом в трамвае в районе железнодорожного вокзала, выжил. По данным источника DonDay, он находится в сознании. Сейчас его перевозят в больницу для оказания медицинской помощи.Тяжесть повреждений, нанесенных пострадавшему, пока не определена. Напомним, что сегодня, 13 ноября, очевидцы рассказали о жестоком нападении в районе железнодорожного вокзала донской столицы. Неизвестный вошел в трамвай и атаковал одного из пассажиров, причинив ему несколько ножевых ранений.На месте преступления работают сотрудники полиции. Обстоятельства инцидента выясняются.