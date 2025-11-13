Вышедшая по УДО Татьяна Быковская встретилась с дочерью в Москве

Фото: DonDay

Дочь Татьяны Быковской Юлия Соколовская рассказала о долгожданной встрече с мамой. Экс-министр здравоохранения Ростовской области в ноябре вышла из тюрьмы по УДО. Об этом сообщает Donday.После освобождения из тюрьмы экс-чиновница поехала к дочери Юлии в Москву и двум внукам. По словам дочери бывшей чиновницы, она очень волновалась, так как ждала это событие.На вокзал Юлия приехала с большим букетом цветов для мамы. Воссоединение с семьей стало самым трогательным моментом для Татьяны Быковской.Напомним в марте 2024 года Татьяну Быковскую признали виновной в превышении должностных полномочий. По версии следствия, с мая 2017 по январь 2018 года Быковская совместно со своим заместителем Станиславом Беседовским обеспечила победу на аукционе компании «Центр 100 Ростов-на-Дону», связанной с ними. Это привело к нарушению прав других участников торгов и причинению ущерба в размере 10,9 млн рублей.В марте 2024 года суд приговорил Татьяну Быковскую к 4,5 годам колонии общего режима и запретил ей занимать госдолжности в течение двух лет.В ноябре 2025 года Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края удовлетворил ходатайство Быковской. В этом же месяце она вышла по условно-досрочном освобождении (УДО).