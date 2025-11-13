На Дону мужчина получил травму позвоночника, когда пытался потушить пожар в сарае соседа

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

В Матвеево-Курганском районе мужчина получил серьезные повреждения, пытаясь потушить пожар. ЧП произошло 11 ноября в селе Политотдельском.Шестидесятилетний сельчанин ощутил запах гари и, выйдя из дома, увидел, что у соседа пылает сарай. Без колебаний он забрался на кровлю строения и вступил в борьбу с пламенем. К сожалению, в какой-то момент он не удержался и упал на землю, получив тяжелую травму позвоночного столба.Прибывшие на место пожарные быстро потушили пламя, охватившее площадь в 54 квадратных метра. По предварительной информации, возгорание произошло из-за проблем с электропроводкой, что также было зафиксировано в ГУ МЧС по Ростовской области.