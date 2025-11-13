Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

На Дону мужчина получил травму позвоночника, когда пытался потушить пожар в сарае соседа

На Дону мужчина получил травму позвоночника, когда пытался потушить пожар в сарае соседа

В Матвеево-Курганском районе мужчина получил серьезные повреждения, пытаясь потушить пожар. ЧП произошло 11 ноября в селе Политотдельском.

Шестидесятилетний сельчанин ощутил запах гари и, выйдя из дома, увидел, что у соседа пылает сарай. Без колебаний он забрался на кровлю строения и вступил в борьбу с пламенем. К сожалению, в какой-то момент он не удержался и упал на землю, получив тяжелую травму позвоночного столба.

Прибывшие на место пожарные быстро потушили пламя, охватившее площадь в 54 квадратных метра. По предварительной информации, возгорание произошло из-за проблем с электропроводкой, что также было зафиксировано в ГУ МЧС по Ростовской области.
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.