Анастасия Костенко устроила фотосессию в чулках

Ростовчанка Анастасия Костенко устроила фотосессию в чулках. Кадры многодетная мама опубликовала 13 ноября.

Костенко выбрала для фотосессии необычный наряд. На ней - короткие шортики, приталенный пиджак и чулки. Женщина призналась, что вдохновилась образами популярных показов-мод Victoria Sekret.

- Что это такое? - оставил ревнивый муж комментарий супруге.

В комментариях подписчики оценили сексуальный образ Костенко. Многие отметили, что наряд удался.
Фото: СоцСети
