Анастасия Костенко устроила фотосессию в чулках
Ростовчанка Анастасия Костенко устроила фотосессию в чулках. Кадры многодетная мама опубликовала 13 ноября.
Костенко выбрала для фотосессии необычный наряд. На ней - короткие шортики, приталенный пиджак и чулки. Женщина призналась, что вдохновилась образами популярных показов-мод Victoria Sekret.
- Что это такое? - оставил ревнивый муж комментарий супруге.
В комментариях подписчики оценили сексуальный образ Костенко. Многие отметили, что наряд удался.