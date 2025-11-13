Фото: Нейросеть

В Ростовской области автоперевозки грузов увеличились на 25%. Об этом 12 ноября сообщила министр транспорта - заместитель губернатора региона Алена Беликова во время пресс-конференции.В регионе железнодорожные грузоперевозки двигаются по направлениям в порты Азовского и Черноморского морей. В сравнении со статистикой прошедших месяцев, в 2025 года объем сухих грузов снизился практически на 25%, а наливных — на 0,8%.Руководство железной дороги объясняет падение объемов тем, что автомобилисты забрали часть перевозок на себя. Это связано с увеличение количества дорог, по которым может проезжать машина. По сравнению с прошлым годом в текущем году автомобильные грузоперевозки увеличились на 25%.Грузопоток железнодорожного транспорта на 1 ноября 2025 года составил 35,5 миллиарадатоннокилометров. Эти данные превысили плановые значения. К основным грузам железной дороги относятся каменный уголь, нефть, черные металлы и зерно. По статистическим данным, объем транспортировки угля вырос на 2%, металлов — почти на 26%, руды — на 31%. Однако по перевозкам зерна наблюдается значительное сокращение — практически на 55%. Это связано с проблемой с урожайностью в этом году.Стоит также учесть, что железная дорога взяла на себя отгрузку по различным химикатам и удобрениям, которые запрещены к провозу под Керченским мостом. Это послужило одной из причин ограничения грузооборота.