Фото: Правительство Ростовской области

Северный обход Ростова расширят к 2027 году. Об этом рассказала на пресс-конференции 12 ноября замгубернатора и министр транспорта Ростовской области Алена Беликова.Дорогу увеличат на протяжении 8,5 километра. Это поможет увеличить пропускную способность трассы, которая на сегодняшний день чрезмерно перегружена.Помимо этого, к концу ноября 2025 года будет реализован проект строительства Темерницкой развязки. Как и Северный обход, развязка входит в Ростовское транспортное кольцо.