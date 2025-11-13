Новости
Северный обход Ростова расширят к 2027 году

Северный обход Ростова расширят к 2027 году. Об этом рассказала на пресс-конференции 12 ноября замгубернатора и министр транспорта Ростовской области Алена Беликова.

Дорогу увеличат на протяжении 8,5 километра. Это поможет увеличить пропускную способность трассы, которая на сегодняшний день чрезмерно перегружена.

Помимо этого, к концу ноября 2025 года будет реализован проект строительства Темерницкой развязки. Как и Северный обход, развязка входит в Ростовское транспортное кольцо.
Фото: Правительство Ростовской области
