Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Из-за обмеления Дона в Ростовской области отменили рейсы «Валдая»

Из-за обмеления Дона в Ростовской области отменили рейсы «Валдая»
Из-за обмеления Дона в Ростовской области отменили рейсы «Валдая». Жителей проинформировали 30 октября в СПК «ДОН».

По информации синоптиков, в регионе на участке Аксай-Азов наблюдается низкий уровень воды. Показатели опустились ниже неблагоприятных отметок на 13-30 сантиметров.

По этой причине 30 сентября и 1 октября были отменены рейсы теплохода «Валдай». В пресс-службе уточнили, что обмеление не позволяет транспорту пришвартоваться к понтону в городе Азове и станице Багаевской.

Теплоход курсирует между городами Ростов, Азов, Семикаракорск и станицей Багаевской. Пока что его пассажирам предстоит временно использовать другой вид транспорта.

Примечательно, что в Ростове на Набережной продолжают работать экскурсионные теплоходы и катеры.
Фото: СПК «ДОН»
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.