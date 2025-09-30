Фото: СПК «ДОН»

Из-за обмеления Дона в Ростовской области отменили рейсы «Валдая». Жителей проинформировали 30 октября в СПК «ДОН».По информации синоптиков, в регионе на участке Аксай-Азов наблюдается низкий уровень воды. Показатели опустились ниже неблагоприятных отметок на 13-30 сантиметров.По этой причине 30 сентября и 1 октября были отменены рейсы теплохода «Валдай». В пресс-службе уточнили, что обмеление не позволяет транспорту пришвартоваться к понтону в городе Азове и станице Багаевской.Теплоход курсирует между городами Ростов, Азов, Семикаракорск и станицей Багаевской. Пока что его пассажирам предстоит временно использовать другой вид транспорта.Примечательно, что в Ростове на Набережной продолжают работать экскурсионные теплоходы и катеры.