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В День города в Ростове запустят экскурсионные маршруты

В День города в Ростове запустят экскурсионные маршруты
В Ростове в День города организуют экскурсионные автобусные маршруты. Стоимость проезда 11 сентября останется по обычному тарифу.

Бесплатные ознакомительные маршруты запустят в рамках ежегодной акции «Родной город глазами туристов», приуроченной к празднованию 272-летия со дня основания Ростова. Транспорт с надписью «Экскурсионный» на лобовом стекле будет ходить с 10 часов. В акции задействуют автобусы №3 (Главный ж/д вокзал – Лесничество) и №7 (Главный ж/д вокзал – улица Можайская). Присоединиться к экскурсии можно на любой остановке по пути следования автобусов.
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