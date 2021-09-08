В День города в Ростове запустят экскурсионные маршруты

В Ростове в День города организуют экскурсионные автобусные маршруты. Стоимость проезда 11 сентября останется по обычному тарифу.Бесплатные ознакомительные маршруты запустят в рамках ежегодной акции «Родной город глазами туристов», приуроченной к празднованию 272-летия со дня основания Ростова. Транспорт с надписью «Экскурсионный» на лобовом стекле будет ходить с 10 часов. В акции задействуют автобусы №3 (Главный ж/д вокзал – Лесничество) и №7 (Главный ж/д вокзал – улица Можайская). Присоединиться к экскурсии можно на любой остановке по пути следования автобусов.