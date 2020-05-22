Из Гоа в Ростов прибыл самолет с 88 пассажирами

В донскую столицу прибыл вывозной рейс из Индии. Ночью 24 мая в Платове приземлился рейс U6-3618 «Уральских авиалиний».На борту самолета находились 88 человек, 10 из них – дети. 44 пассажира остались в Ростове-на-Дону, 41 человек на том же рейсе вылетел далее в Уфу, еще трое — в Екатеринбург.Стоит отметить, Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими государствами. Сейчас действуют только вывозные рейсы для российских туристов, а также для перевозки грузов, гуманитарной помощи, лекарств и медиков.