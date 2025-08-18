В Ростове-на-Дону в микрорайоне Суворовском построят центр культурного развития

Фото: Правительство РО

Выездное заседание рабочей группы по созданию дополнительных объектов образования и культуры на территории микрорайона Суворовского состоялось в Ростове-на-Дону. В нем приняли участие представители региональной исполнительной и законодательной власти, муниципалитета, надзорных органов, подрядных организаций и жители.1 сентября в школу №74 с архитектурно-художественным профилем придут более двух тысяч ребят, в том числе 390 первоклассников. В школе созданы все условия для комфортного обучения: оборудованы современные классы, есть студия искусства и дизайна, центр цифровых технологий, медиастудия и бассейн. Также предусмотрен коррекционный класс для детей с особенностями развития.На улице Дмитрия Петрова расположено образовательное учреждение №32, которое специализируется на углублённом изучении математики, физики и информатики. В настоящее время в школе обучаются 1600 учеников. Изначально планировалось, что строительство школы будет завершено в ноябре-декабре, но благодаря поручению временно исполняющего обязанности губернатора Юрия Слюсаря сроки были сдвинуты, и школа была сдана раньше.По распоряжению главы региона на оснащение школы было выделено более 400 миллионов рублей из бюджета области.Как уточнил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов, благодаря этим решениям проблема дефицита мест в школах Суворовского нивелирована.- Со второй сменой здесь стало благополучнее, чем во многих других районах донской столицы и других муниципалитетах. С 1 сентября школа №32 начнет работать в одну смену, и один из модулей действующей школы №75 также перейдет на односменный режим, – отметил Игорь Гуськов. – В целом в связи с вводом в эксплуатацию в Ростове-на-Дону сразу пяти новых школ в этом году, город, ранее входящий в тройку антилидеров по второй смене, переместился на седьмое место.Первый замгубернатора добавил, что продолжится деятельность по улучшению социальной инфраструктуры в сфере образования. Особое внимание будет уделено Батайску, Таганрогу и Аксайскому району.Что касается Суворовского, за счет средств инвестора здесь продолжается строительство детских садов на 280 и 240 мест, получено разрешение на строительство школы на 850 мест.Игорь Гуськов добавил, что в 2026 году теперь нужно сосредоточиться на проектировании в этом жилом районе центра культурного развития, включающего Дом культуры, библиотеку, художественную и музыкальную школы. Уже в 2027 году планируют приступить к его строительству.