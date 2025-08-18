Новости
В Ростове из-за зарядки от телефона вспыхнула квартира в многоэтажном доме

В Ростове-на-Дону возгорание в многоэтажке стало причиной полного выгорания квартиры. Причиной несчастья стала неисправная зарядка для мобильного. Об этом сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.

Происшествие случилось днем 17 августа на улице Богданова. Хозяева оставили зарядное устройство, подключенное к электросети, без присмотра, что и привело к трагедии. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в устройстве. Пламя быстро охватило около трех квадратных метров, а едкий дым распространился по подъезду и проник в расположенные рядом квартиры. Из-за сильного задымления жильцам пришлось срочно покинуть свои жилища и выйти на улицу. Именно они первыми сообщили о случившемся пожаре в экстренные службы.

На место инцидента оперативно прибыли 20 огнеборцев и 6 единиц специализированной техники. В происшествии никто не пострадал.
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
