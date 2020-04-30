Вывозной рейс доставит ростовчан домой из Индии
Ещё один вывозной рейс доставит ростовских туристов домой из-за границы. В Россию смогут вернуться люди, застрявшие в Индии. Как сообщили в Минкомсвязи, вылет из Гоа запланирован на 14 мая в 14:30 по местному времени. Лайнер сделает остановку в донской столице, а затем отправится в Москву. Пока неизвестно, сколько жителей Ростовской области будут находиться на борту.
Уже в самолёте каждого человека осмотрят медики. В случае, если у кого-то будет высокая температура, или пассажир будет плохо себя чувствовать, по прибытии его отправят в обсерватор. Остальных поместят на обязательную самоизоляцию. У всех возьмут тесты на коронавирус.
В Платове сегодня, 7 мая, ожидается самолёт из Израиля. Он доставит в регион 17 местных жителей.
Напомним, с 27 марта Россия прекратила авиасообщение с другими странами. Между государствами летают только вывозные, гуманитарные, санитарные, почтовые и грузовые рейсы. В сутки каждый аэропорт может принять не более 200 человек, вернувшихся из-за границы (в Шереметьево — 500).