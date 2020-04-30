Вывозной рейс из Турции доставил в Ростов и Уфу 160 россиян

Рейс «Аэрофлота» доставил на родину 160 россиян из Турции. Борт вылетел из Антальи после обеда 5 мая.Самолёт отправился по маршруту Анталья – Ростов-на-Дону – Уфа. На него зарегистрировались жители 14 регионов страны: в Республик Башкортостан, Татарстан, Калмыкии, Адыгеи, Удмуртской Республики, Пермского, Краснодарского, Ставропольского краёв, Свердловской, Челябинской, Оренбургской, Ростовской, Волгоградской, Воронежской областей.Ранее сообщалось, что перенесена дата другого вывозного рейса. Изначально вылет рейса U6–3644 был запланирован на 6 мая.Самолёт должен был отправиться по маршруту Тель-Авив - Екатеринбург с остановкой в Ростове. Позже дата была изменена на 7 мая.Напомним, Россия закрыла воздушное пространство из-за пандемии коронавируса 27 марта. За рубежом остались тысячи россиян, которые не смогли вернуться на родину до закрытия границ.Всех граждан, возвращающихся на родину, помещают на двухнедельную самоизоляцию.